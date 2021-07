Préparer une dalle de béton

Préparer une dalle de béton : résumé

Nécessaire à la stabilisation du sol en intérieur comme en extérieur, la dalle de béton est coulée sur le sol naturel, après une certaine préparation par une entreprise de maçonnerie du 66 . Celle-ci consiste d'abord à creuser l'emplacement qui va recevoir la dalle (fouille). Puis, vous y déposerez une couche de pierres et de caillasses (hérisson). Enfin, un coffrage est réalisé ainsi qu'un ferraillage, si la dalle doit recevoir un poids important. Toutes les explications pas à pas sont dans cette fichemanipulationIl faut en premier lieu creuser l’emplacement devant recevoir la dalle, ce que l’on appelle « fouille », et déposer une couche de pierres ou de caillasses pour assurer le drainage entre le sol et le béton : c’est le « hérisson ». Selon les cas, la mise en place d’un coffrage ou de joints de fractionnement, puis d’un ferraillage, s’il faut renforcer la rigidité de la dalle, sont nécessaires avant la coulée du béton.Avant de vous lancer dans des travaux extérieurs, renseignez-vous sur les règles du plan local d'urbanisme de votre commune : celui-ci peut par exemple vous imposer un écoulement des eaux par le réseau pluvial au niveau de tous les ouvrages.Le volume de terre à déblayer est important même pour une surface réduite. Prévoyez les conditions de son évacuation avant de vous mettre au travail.Des piquets et des cordes délimitent le tracé de la dalle.